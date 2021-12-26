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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень опасности в Москве

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за гололедицы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Ранее предупреждение о гололедице действовало до 23:00 27 декабря. «Желтый - погода потенциально опасна», — говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует до 12:00 28 декабря.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде, которая ожидается после Нового года. «Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов», — пояснил он.

Марина Совина
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