Девушка Хованского отреагировала на просьбу следствия сменить меру пресечения

Девушка блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма, Мария Нелюбова заявила, что пока не может подтвердить просьбу следствия о смене ему меры пресечения. Так она отреагировала на информацию в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По данным радиостанции, информация об этом появилась на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Нелюбова уверена, что сведения надо проверить защите блогера, так как это может быть «ошибкой клерка», который размещал информацию на сайте.

«Нам всем очень хочется в это верить. Но пока адвокаты не убедятся в достоверности размещенной информации, то есть не ознакомятся с материалами в суде, подтвердить ее я не могу», — сказала Нелюбова.

Ранее 26 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения Хованскому — отмене меры пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО. Если ходатайство будет удовлетворено, блогера могут выпустить под подписку о невыезде или отправить под домашний арест.

Об аресте Хованского стало известно в июне 2021 года, ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Два ролика появились на видеохостинге YouTube в профиле анонимного пользователя под ником Юрий в 2020 году. Следствие утверждает, что видео было записано в 2018 году, Хованский и его защита, в свою очередь, настаивают на том, что он исполнил песню в 2012 году, до появления в УК части 2 статьи 205.2.