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Переводчик Горбачева рассказал о последней возможности сохранить СССР

Переводчик президента СССР Горбачева Павел Палажченко: СССР можно было сохранить
Павел Палажченко и Михаил Горбачев

Павел Палажченко и Михаил Горбачев. Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко рассказал о последней возможности сохранить Советский Союз в беседе с РИА Новости.

По словам Палажченко, такой возможностью было предложение Горбачева о конфедеративном союзе. Он пояснил, что договор гарантировал бы сохранение единых вооруженных сил. Кроме того, можно было бы избежать многих проблем, в том числе с ядерным оружием и военно-морским флотом.

Как отметил переводчик, подписать документ были готовы семь или восемь республик. «Исторически все кажется неизбежным, но реально всегда есть варианты. И во всяком случае какой-то конфедеративный союз, который сохранял бы единые вооруженные силы, был бы лучше, на мой взгляд, особенно, когда мы на это смотрим через 30 лет», — заключил Палажченко.

Ранее сам Михаил Горбачев назвал создание Союза Суверенных Государств способом, который мог бы спасти СССР после августовского путча 1991 года. Он выразил уверенность, что такой союз был бы жизнеспособным, и большинство республик поддержали бы его.

Марина Совина
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