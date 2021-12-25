Горбачев заявил о способе спасения СССР после августовского путча

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал один способ, который мог бы спасти СССР после августовского путча 1991 года. Политик заявил, что сохранить страну можно было путем создания Союза Суверенных Государств. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении», — сказал Горбачев. По словам последнего лидера Советского Союза, целью властей СССР было «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий».

Горбачев убежден, что такой союз был бы жизнеспособным, и большинство республик поддержали бы его. «Но путч ГКЧП сорвал эту возможность», — отметил первый президент СССР. Политик уточнил, что Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик. К примеру, республики могли бы войти в ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности.

Ранее Горбачев положительно ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР. По его словам, еще до распада единого государства у Кремля была информация о том, что в высших эшелонах власти западных стран «были люди, которые потирали руки, видя наши трудности».

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.