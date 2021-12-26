Токсиколог рассказал об эффективной защите против омикрона

Усилить в десятки раз защиту от омикрон-штамма коронавируса может гибридный иммунитет. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

Эксперт отметил, что омикрон отличается от других вариантов коронавируса повышенной заразностью, а вакцина не дает идеальной защиты. Кроме того, даже у переболевшего коронавирусом есть высокий риск заболеть новым штаммом.

В то же время Водовозов рассказал, что наиболее эффективной защитой от омикрона является комбинация перенесенного COVID-19 и прививки. «Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против "омикрона"», — заявил врач.

Токсиколог также подчеркнул, что на фоне вакцинации болезнь будет протекать легко, поскольку существующие вакцины от COVID-19 дают защиту от тяжелых случаев, от попадания на ИВЛ и летальных исходов.

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