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Служители православного храма выбросили больного осла на 25-градусный мороз

Служители монастыря во Владимирской области оставили осла Моисея умирать на морозе

Фото: страница «Охотники на живодёров. Антидогхантеры.» во «Вконтакте»

Служители православного храма во Владимирской области выбросили больного осла на трассу в 25-градусный мороз. Об этом сообщается на странице борцов с живодерами во «ВКонтакте».

Лежавшее в сугробе животное нашли проезжавшие мимо автомобилисты. Очевидцы пытались помочь ослику, но он замерз насмерть.

Позже стало известно, что у ослика была кличка Моисей, жил при Спасо-Преображенском монастыре в селе Спас-Купалище. Недавно животное заболело, и пользователи соцсетей собрали ему деньги на лечение, но, по всей видимости, оно не помогло. Тогда руководство храма решило оставить ослика умирать на морозе, заявив, что «на все воля божья».

Ранее стало известно, что в Твери спасли оленя, который застрял в рукотворном болоте. Как пояснили в региональном главке МЧС, утром 9 ноября жители тверского микрорайона Южный заметили в водоотстойнике местной ТЭЦ увязшего оленя. Выбраться самостоятельно животное не могло, поэтому россияне обратились к спасателям.

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Виктория Кондратьева
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