Песков заявил о «вылезшей из ковидной ямы» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна в экономическом плане вылезла из ямы, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Давайте говорить о том, что все-таки мы экономически вылезли из этой ковидной ямы. Все-таки экономика заработала», — сказал Песков.

Песков напомнил слова президента Владимира Путина кабинету министров, что надо переходить к системной работе по обеспечению экономического рывка — «уже не антикризисного, а регулярного, обычного развития экономики».

«Как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти. Скромно, недостаточно, но этот рост есть. Да, есть инфляция, которая во многом нивелирует этот рост. Это большая головная боль для нашего правительства», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия не может вырвать себя из общемирового контекста, а от инфляции сегодня страдает весь мир.

Ранее пресс-секретарь Путина заявил, что в 2022 году мир ждут новые волны пандемии коронавируса. «Наверное, начинающийся год тоже ничего радужного не сулит», — сказал он.