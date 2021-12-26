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Песков предрек миру новые волны пандемии коронавируса в 2022 году

Пресс-секретарь Песков: в 2022 году мир ждут очередные волны пандемии коронавируса

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В 2022 году мир ждет какое-то количество очередных волн пандемии коронавируса. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью Владимиру Соловьеву для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Песков добавил, что 2021 год был сложным из-за пандемии и, «наверное, начинающийся год тоже ничего радужного не сулит».

22 декабря Песков заявил, что в России относительно спокойная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Так он объяснил, почему ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина можно проводить в очном формате с учетом всех требований Роспотребнадзора.

В пятницу, 24 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за последнюю неделю ситуация с заболеваемостью в 17 регионах России улучшилась, однако в двух стала хуже. Улучшение наблюдается в Москве, Владимирской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Ярославской областях, Башкирии, Удмуртии, Татарстане и в Ямало-Ненецком автономном округе, ухудшение — в Кемеровской области и Ингушетии, сообщила вице-премьер.

За последние сутки в России выявили 23 721 новый случай коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составляет 10 392 020.

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Майя Гавашели
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