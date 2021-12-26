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Показано закулисье пресс-конференции Путина

«Россия 1» показала закулисье большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Путина

Телеканал «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин» показал кадры из закулисья 17-й большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Запись опубликована на сайте «Смотрим».

На записи видно, что журналист телеканала встретил главу государства за кулисами после окончания пресс-конференции и задал ему вопрос после слов о том, что НАТО находится «на пороге нашего дома».

«"Они уже на пороге нашего дома", вы сказали. Если они не услышат сейчас и на этот раз, вы дали понять, что потребуется военно-технический ответ. Каким он может быть?» — спросил журналист.

Путин ответил, что реакция будет зависеть от того, какие варианты ему предложат военные эксперты. Он добавил, что Россия будет стремиться к достижению дипломатического переговорного результата, «закрепленного юридически в рамках документов», которые предложила российская сторона.

23 декабря Путин в ходе пресс-конференции заявил, что НАТО расширяется на Восток, «надув» таким образом Россию. Он также задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы российские ракеты появились возле их границ с Канадой и Мексикой.

Майя Гавашели
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