Блогер Рома Желудь участвовал в разогнанной ОМОНом гей-вечеринке

Блогер Рома Желудь участвовал в качестве диджея в гей-вечеринке в Ростове-на-Дону, которую разогнал ОМОН. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Желудь заявил, что его пригласили играть диджей-сет и заплатили 100 тысяч рублей. «Ребят, у меня просто вообще шок. Потому что произошла реальная жесть! Все это было в ангаре, это оказалось нелегальным, я об этом не знал. Но я в мегаресурсном состоянии, потому что увидел нереально крутых людей здесь. Но мне очень жалко девочек и мальчиков, потому что мы четыре часа стояли у стены», — сказал он.

Блогер возмутился действиями силовиков. Он рассказал, что они обыскивали людей с собаками, били электрошокером, светили в глаза, снимали на видео и унижали, а одного «мальчика с накрашенными глазами» заставили при всех отжиматься.

Желудь утверждает, что его ударили в живот. По его словам, главный организатор вечеринки сейчас в больнице, а некоторых людей «забрали с наркотиками». «Никогда не употребляйте наркотики, никогда не носите их в трусах в клубы», — призвал блогер.

Он добавил, что успел «пососаться со своим фанатом», когда все стояли «на адском морозе».

Ранее сообщалось, что гей-вечеринка в Ростове-на-Дону проходила с нарушением антиковидных мер. О мероприятии силовики узнали из соцсетей и решили проверить его на предмет возможной пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. После появления омоновцев отдыхающие попытались скрыться, но были схвачены. За ночь оперативники опросили около 200 участников и отпустили их по домам.