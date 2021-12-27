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В Госдуме предложили расширить действие «Пушкинской карты»

Депутат Госдумы Федоров предложил распространить «Пушкинскую карту» на детей до 14 лет

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил распространить действие «Пушкинской карты» на детей в возрасте от трех до 14 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо главе Минкультуры Ольге Любимовой.

По словам Федорова, проект, позволяющий молодым людям посещать культурные мероприятия на льготных условиях, может также стать поддержкой семей с малолетними детьми.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми, а также реализации государственной политики, направленной на создание условий для всестороннего развития детей, прошу вас оценить целесообразность расширения действия проекта «Пушкинская карта» на граждан в возрасте от трех до 14 лет», — говорится в обращении.

«Пушкинские карты» в России начали выдавать 1 сентября. Проект по популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет был разработан по инициативе президента России.

С помощью «Пушкинской карты» молодые люди могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. В 2021 году баланс карты составляет три тысячи рублей. В 2022 году на походы в культурные учреждения выделят уже по пять тысяч рублей.

Марина Совина
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