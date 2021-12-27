Парикмахер омолодил клиента на 20 лет и удивил пользователей сети

Парикмахер помог клиенту решить проблему облысения, заснял процесс на видео и удивил юзеров. На опубликованный в китайской соцсети Douyin ролик обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах сотрудник салона красоты продемонстрировал перевоплощение одного из посетителей. Так, сперва специалист показал клиента до процедуры. В ролике видно, что у мужчины полностью отсутствуют волосы на темени и макушке. Парикмахер измерил длину и ширину его головы с помощью специального прибора, затем сбрил машинкой редкие пряди и надел парик. В конце мастер подстриг искусственные волосы и сделал ему укладку.

Пользователи сети были удивлены преображением клиента и отметили, что он помолодел на десятки лет. «Мой сын посмотрел это и сказал, что старик превратился в красивого парня», «Он выглядит на 20 лет моложе!», «Он стал выглядеть очень молодым!», «Эта прическа сбавила ему 20 лет!» — высказывались они в комментариях.

В июне поход к парикмахеру впервые за пять лет «омолодил» мужчину. По словам Джейка Хантера (Jake Hunter), мужчина, пришедший к нему на стрижку, отращивал волосы на протяжении пяти лет. У клиента были длинные локоны до плеч и густая борода. Он показал Хантеру пример прически, которую хотел получить: короткую стрижку с выбритыми висками и более короткую бороду. В результате парикмахер исполнил все пожелания клиента.