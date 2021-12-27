Выжившие при крушении вертолета в Удмуртии пилот и пассажир начали замерзать

Пилота и пассажира вертолета Ми-2, который в понедельник, 27 декабря, рухнул в Удмуртии, пока не нашли. При этом мужчины уже начали замерзать — в регионе сейчас 11 градусов мороза. О состоянии выживших при крушении россиян сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что 35-летний командир воздушного судна Дамир Гафуров и пассажир Илья Хромов получили тяжелые травмы при жесткой посадке вертолета. Точные координаты они сообщить не могут, известно лишь, что они находятся у некой дороги. По рации мужчины, как сообщается, говорят лишь одно: «Холодно! Холодно!»

На поиски выживших отправились спасатели, однако найти пострадавших пока не удалось.

О крушении вертолета стало известно ранее 27 декабря. Ми-2 принадлежал местной компании-подрядчику, судно облетало нефтепровод. Борт вылетел из Казани и рухнул в районе села Азино в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.