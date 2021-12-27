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В Набережных Челнах откроют новый театр

Новое здание театра «Мастеровые» планируют ввести в эксплуатацию в Набережных Челнах

Фото: Официальный сайт города Набережные Челны

Новое здание театра «Мастеровые» планируют ввести в эксплуатацию в Набережных Челнах. Об этом сообщает агентство «Татар Информ» со ссылкой на мэра города Наиля Магдеева.

По информации издания, открытие культурного учреждения запланировано на середину 2022 года. Отмечается, что общий объем инвестиций в строительство — более 1,8 миллиарда рублей. Площадь нового здания составит 25 тысяч квадратных метров, оно будет выполнено в стиле хай-тек.

Согласно материалу, помимо административных и служебных помещений, театр включит в себя фотомастерскую, студию звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детскую комнату, видеотеку и архив.

«Мы обещали и говорили о том, что после строительства татарского драматического театра оперативно приступим к строительству русского драматического театра (...) Мечта многих поколений челнинцев. Для нашего города такой проект будет реализован», — подчеркнул градоначальник Магдеев.

В октябре стало известно, что во Владикавказе фасад дома-музея режиссера Евгения Вахтангова отреставрируют кирпичом XIX века. Старинное здание находится на берегу Терека, его передали театру в 2020 году. Вахтангов прожил в нем большую часть жизни, поэтому там решили создать музей с театральным залом, арт-кафе и экспозицией с воссозданием убранства XIX века, а также личными вещами и фотографиями режиссера.

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Майя Пономаренко
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