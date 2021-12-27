Очевидец рассказал о моменте гибели журналиста Егора Просвирнина

Очевидец рассказал о моменте гибели российского журналиста, основателя заблокированного в России проекта «Спутник и Погром» Егора Просвирнина. Интервью с ним опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

Мужчина сообщил, что проходил мимо ресторана «Армения» на Тверском бульваре, когда из окна здания выпал человек. «Я оглянулся, уже лужа крови, все у него там разбито», — пояснил он и добавил, что не слышал никаких криков или других звуков.

Собеседник канала уточнил, что прохожие сразу же вызвали на место случившегося скорую помощь и полицию.

27 декабря стало известно о том, что голый мужчина выпал из окна многоэтажного дома в Москве и умер еще до приезда скорой помощи. Утверждалось, что неподалеку от тела лежал нож и перцовый баллончик. Позднее родственники опознали погибшего и подтвердили, что им оказался Просвирнин. Ему было 35 лет.

Обстоятельства случившегося пока неизвестны. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что в настоящее время рассматриваются две основные версии произошедшего — суицид и несчастный случай. Также известно, что Просвирнин в момент происшествия мог находиться в состоянии опьянения.

В июле 2017 года Роскомнадзор внес сайт «Спутник и Погром» в список заблокированных ресурсов. Причиной блокировки стала «пропаганда идеи национальной и религиозной розни, которая формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму». Сайт набрал популярность благодаря юмористическим плакатам в социальных сетях.