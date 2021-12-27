В подземных переходах Ростова-на-Дону провели мобильную связь

Устойчивую мобильную связь провели в нескольких подземных переходах в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает местный портал 1RND.

По информации издания, жители смогут без перебоев общаться по телефону под землей на углу улицы Большая Садовая и Буденновского проспекта. Отмечается, что данный переход оборудован уникальными картинами из мозаики 50-летней давности.

«В центре города под землей проходят многочисленные коммуникации, и поэтому обеспечивать пешеходные переходы связью было непросто. Для этого требуется гораздо больше времени и усилий, включая многочисленные согласования с госинстанциями и сложные земляные работы», — высказался директор ростовского отделения «Билайн» Рустам Керимханов.

По словам специалиста, в ближайшее время оператор также планирует обеспечить интернетом переход на пересечении улицы Большая Садовая и Ворошиловского проспекта. «Мы должны развивать наши сети и держать их в постоянном боеспособном состоянии», — заключил Керимханов.

В ноябре стало известно, что в Ростове-на-Дону появилась новая трасса для велоспорта. Объект разместили на гребном канале «Дон». Протяженность маршрута, который имеет рельеф, приближенный к естественной горной местности, превышает 1,2 километра. Всего на трассе смогут одновременно тренироваться 150 спортсменов, а допустимое количество посетителей достигает 300 человек.