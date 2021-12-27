Путин решил квартирный вопрос 14-летнего россиянина и его матери

Президент России Владимир Путин помог одному из участников акции «Елка желаний» с решением квартирного вопроса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, на минувшей неделе глава государства исполнил мечту Марка Кобленева из Подмосковья о гитаре. Тогда же от его матери он узнал, что семья вынуждена жить у знакомых, так как у нее нет собственного жилья.

«Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру», — говорится в сообщении. В ходе телефонного разговора с 14-летним подростком, кадры которого показал телеканал «Россия-24», Путин выразил надежду, что тот добьется серьезных успехов в игре на гитаре.

«Я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой», — пояснил российский лидер. Он также поинтересовался у матери мальчика, почему они сначала отказывались от нового жилья, а затем заверил, что они достойны такого подарка.

26 декабря сообщалось, что 13-летняя Татьяна Троценко из города Изобильный Ставропольского края побывала на ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» после приглашения Путина.

«Елка желаний» — специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники акции могут подарить новогоднее волшебство тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела. Акция в текущем году начала свою работу 15 ноября 2021 года и продлится до 28 февраля 2022 года.