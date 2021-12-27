Президента Молдавии отказались приглашать на саммит СНГ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, поскольку она так и не получила официальное приглашение. Об отказе поехать в Россию она рассказала эфире телеканала Pro TV, передает РИА Новости.

«Я уже говорила, что анализирую участие в этих встречах в зависимости от их повестки и обсуждаемых тем – насколько они значимы для Молдавии, нас особо интересуют экономические аспекты, мы хотим решать проблемы в этой области», — заявила Санду.

По ее словам, в рамках СНГ действует режим свободной торговли для Молдавии со многими странами, за исключением России. Санду отметила, что проблемы в торговле с Москвой начались в 2014 году, когда Молдавия подписала торговое соглашение с РФ. Президент добавила, что в отношениях с РФ необходим двусторонний диалог, который Молдавия поддерживает на разных уровнях.

В конце октября Санду выступила за активизацию отношений с Россией. Она подчеркнула, что для прогресса в отношениях между Москвой и Кишиневом и проведения подобного саммита необходимы конкретные шаги. Глава республики также пообещала, что власти Молдавии приложат все усилия, чтобы «активизировать решение проблем в двусторонней повестке».