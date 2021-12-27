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В МАДИ назвали способ отменить штраф «за стояние в пробке» в Москве

МАДИ: проверяющие материалы с камер сотрудники должны быть предельно внимательны

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) заявили об отмене штрафа водителю, который получил его за нахождение в пробке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

«Несколько дней назад мы уже связались с автомобилистом — штраф был отменен. Сотрудники, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать ошибок. В отношении сотрудника будет проведена служебная проверка. Мы предпринимаем все меры, чтобы таких случаев не возникало», — заявили в МАДИ.

Ранее портал Autonews сообщал, что автолюбитель в Москве получил штраф с камеры в три тысячи рублей за стояние в пробке. По их данным, это не первый подобный случай в столице. Однако власти оперативно реагируют на подобные ошибки и в большинстве случаев отменяют назначенные штрафы.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» в свою очередь заявили, что при несогласии со штрафом зайти в электронную приемную правительства столицы и выбрать кому отправить жалобу. Далее следует указать номер постановления и причину отмены штрафа.

Ранее в России нашли способ борьбы с пробками. Ассоциация транспортных инженеров предложила изменить действующий ГОСТ и разрешить совмещенное движение поворачивающих направо автомобилей и пешеходов в одной светофорной фазе независимо от интенсивности трафика на перекрестках.

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Никита Абрамов
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