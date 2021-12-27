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Россиянам предрекли рост цен на аренду жилья до 20 процентов

«Известия»: цены на найм жилья могут вырасти на 15–20% из-за новой системы Минстроя

Фото: Pixabay

Если законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) будет принят в нынешнем виде, цены на найм жилья могут вырасти на 15–20 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Эксперты отмечают, что вопрос с серым рынком аренды в любом случае необходимо решать. При этом в Минстрое заявили, что получили предложения участников отрасли и примут их во внимание при доработке документа

В законопроекте, который Минстрой согласовывает с другими ведомствами, говорится, что оператор ГИС станет налоговым агентом, но не упоминаются самозанятые граждане, сдающие квартиры, следует из обращения ассоциации.

Это может значить, что оператор ГИС будет взимать с арендодателей обычный НДФЛ в 13 процентов, а самозанятые граждане, сдающие квартиры, не смогут воспользоваться льготной ставкой 4 процента. В ведомстве пояснили, что планируется возможность выбора режима самозанятого в приложении «Мой налог» и указание этого факта в ГИС, и тогда платформа будет удерживать 4 процента с дохода автоматически.

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.

Марина Совина
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