Женщина увидела себя на фото и похудела на 50 килограммов за девять месяцев

40-летняя жительница Великобритании сфотографировалась с сыном в праздничных рождественских пижамах, ужаснулась своему внешнему виду и похудела более чем на 50 килограммов за девять месяцев. Об этом сообщает The Yorkshire Post.

Натали Картер из города Бирмингем рассказала, что никогда не заботилась о своем весе. Женщина регулярно питалась фастфудом, обожала шоколад и пиццу. Однако все изменилось на Рождество 2020 года. Тогда Картер купила для себя и своего 10-летнего сына одинаковые праздничные пижамы, и муж сфотографировал ее в обновке.

«Я была совершенно убита, когда увидела эту фотографию. Я выглядела огромной!» — рассказала британка. Рождество для нее было испорчено, и в январе 2021 года женщина решила во что бы то ни стало сбросить лишний вес. К тому времени она весила больше 128 килограммов.

В первую очередь она отказалась от всей вредной еды и заменила фастфуд и сладости полезными блюдами. «Это было очень тяжело, но я составила список причин, по которым решила похудеть, и каждый раз обращалась к нему, когда хотела наесться шоколадом», — поделилась Картер.

Одновременно со сменой рациона британка начала регулярно совершать длительные прогулки, стремясь проходить по 10 тысяч шагов в день. В первый же месяц женщине удалось сбросить более шести килограммов, что очень воодушевило ее. За девять месяцев Картер сбросила 54 килограмма. Она рассказала, что похудение помогло ей избавиться от множества комплексов и стать намного увереннее в себе.

Ранее сообщалось, что 120-килограммовая женщина из США похудела вдвое. Она решила бороться с лишним весом после того, как вдвое переплатила за билет на вертолетную экскурсию.