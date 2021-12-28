120-килограммовая женщина переплатила за полет на вертолете и похудела вдвое

120-килограммовая жительница США была вынуждена переплатить за полет на вертолете из-за лишнего веса и сбросила 58 килограммов за год. Об этом сообщает 7NEWS.

41-летняя Сабрина Осланд из штата Миннесота рассказала, что никогда серьезно не следила за весом и здоровым питанием. Она набирала и сбрасывала вес, а из-за загруженного рабочего графика часто питалась вредными продуктами.

Похудеть американка решила после того, как отправилась с сыном в путешествие по Аляске. На один из дней у них была запланирована вертолетная экскурсия, однако перед вылетом женщине сказали, что из-за лишнего веса ей придется заплатить двойную цену. «Если вес пассажира был выше определенной отметки, ему нужно было заплатить за второй билет, потому что другому туристу пришлось бы ждать следующего рейса», — рассказала Осланд.

Женщину шокировало случившееся, и она решила во что бы то ни стало сбросить лишний вес. К тому моменту она весила больше 120 килограммов. Американка начала с ежедневной ходьбы по полчаса. Когда Осланд достаточно окрепла, она начала совершать все более длительные прогулки и добавила к ним силовые упражнения в спортзале.

Начавшаяся вскоре пандемия COVID-19 не только не прервала ее занятий, но даже пошла на пользу. «У меня больше не было отговорок, что рабочий график слишком плотный и так далее. Я подумала: "У меня больше нет оправданий"», — вспоминает американка.

Кроме того, Осланд полностью изменила отношение к еде. Она начала есть только тогда, когда действительно испытывала голод, и выбирать только здоровые продукты, а не те, которые быстрее готовятся, как это было раньше. «У меня полностью изменилось мышление, и я поняла, что нужно вернуться к самым основам, начать прислушиваться к реальным потребностям организма», — отметила худеющая.

За год начала регулярных занятий женщине удалось похудеть с 120 килограммов до 61. Желающим похудеть Осланд советует не ждать быстрых результатов и не расстраиваться из-за временных неудач. Она призналась, что бывали дни, когда она тренировалась хуже обычного или съедала что-то вредное, но это не сказывалось на ее психике. Американка считает, что главное — всегда выкладываться на 100 процентов и постепенно двигаться от одного успеха к следующему.

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