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Названы главные риски для экономики в 2022 году

The Guardian назвала новый штамм COVID-19 и ситуацию в Китае угрозой для мировой экономики

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Появление нового штамма коронавируса, высокие показатели инфляции в развитых странах и геополитическое обострение станут главными рисками для экономики в 2022 году. Такой прогноз дала британская газета The Guardian.

В частности, экономист аналитического центра BCA Research Дхаваль Джоши заявил, что в дальнейшем будут появляться новые штаммы COVID-19 и один из них станет «супер-вариантом», который может привести к проблемам для глобальной финансовой системы.

В статье также отмечается, что в 2021 году Банк Англии, Федеральную резервную систему США и Европейский центральный банк были «застигнуты врасплох» стремительным инфляционным ростом, вызванным увеличением цен на энергоносители и нехваткой рабочей силы. На фоне этого Банк Англии заявил, что стоимость жизни в стране увеличится более чем на 5 процентов к апрелю 2022 года, после чего снизится.

Помимо этого эксперты предположили, что в следующем году экономика и геополитика могут столкнуться. По данным издания, особое влияние на мировую экономику может оказать ситуация в Китае и «националистическая риторика» председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее в декабре глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что появление омикрон-штамма и рост заражений коронавирусом несут риски для американской экономики.

Ксения Назарова
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