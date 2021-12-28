Россиянам предложили вакцинные туры в еще одну страну

Российским путешественникам предложили вакцинные туры в Армению. О возможности сделать прививку от COVID-19 в еще одной стране сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что Европейская комиссия признает сертификаты о вакцинации, выданные в республике. Доступные для прививки препараты — AstraZeneca, Moderna, CoronaVac и Sinopharm. Стоимость поездки начинается от 400 евро (33,2 тысячи рублей) с авиаперелетом, если ехать отдельно за второй дозой, указанная сумма удваивается.

«В плюс Армении — отсутствие языкового барьера, доступность туристических услуг, возможность за три дня не только сделать прививку, но и попробовать местную гастрономию и вообще прочувствовать закавказское гостеприимство», — сказал представитель туроператора BSI GROUP и добавил, что еще одним преимуществом для отечественных туристов является возможность въехать в страну по внутреннему паспорту.

Ранее в декабре Хорватия, Сербия и Греция названы самыми востребованными странами для вакцинных туров среди россиян. Наиболее востребованными вакцинами среди российских путешественников являются Johnson & Johnson и Pfizer.

