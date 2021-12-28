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Сотрудник аэропорта дал рекомендации по правильному выбору чемодана

Сотрудник аэропорта порекомендовал туристам приобретать четырехколесные чемоданы

Фото: katyveldhorst / Pixabay

Сотрудник отдела хранения и доставки багажа в аэропорту дал рекомендации путешественникам по правильному выбору чемодана. Его слова приводит The Sun.

В первую очередь специалист посоветовал туристам приобретать четырехколесные чемоданы, поскольку более вероятно, что их будут катить, а не кидать.

Что касается материала, то лучше отдать предпочтение тканевым сумкам: они более долговечны, чем жесткие пластиковые. Кроме того, в отличие от пластмассы, они растягиваются.

Также специалист предостерег путешественников от экономии при покупке чемоданов. «Чемоданы низкого качества имеют жесткий каркас, который со временем ломается. Или они сделаны из некачественной ткани, которая также быстро рвется», — предупредил он.

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли назвали отдыхающим рождественские товары, запрещенные к перевозке в ручной клади в самолете. Так, в салон воздушного судна не разрешается проносить хлопушки и конфетти. Также не рекомендуется брать с собой упакованные подарки, поскольку сотрудники службы безопасности аэропорта могут попросить показать их содержимое.

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Валентина Процкова
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