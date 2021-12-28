В Германии заявили о незаменимости российского газа

Российский газ и трубопровод «Северный поток-2» крайне необходимы для энергобаланса Германии, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер. Об этом сообщают «Известия».

Койтер рассказал, что российский газ является основой для энергетического перехода, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле. «Германии необходимо стабильное энергоснабжение с источниками энергии, обеспечивающими базовую нагрузку. На мой взгляд, газ из России незаменим для энергобаланса Германии», — подчеркнул депутат.

Койтер также призвал власти ФРГ не обострять споры вокруг «СП-2», и сообщил, что он вместе со своими коллегами по партии «Альтернатива для Германии» будет содействовать сертификации и скорейшему введению в строй российского газопровода.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод «СП-2» играет большую геостратегическую роль, он не может считаться частным коммерческим проектом. «Последние несколько лет, даже учитывая различное восприятие [проекта] в Европе, ясно показали, какую геостратегическую роль играет "Северный поток-2"», — рассказала Бербок.

22 декабря немецкий депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен рассказала о своей позитивной оценке позиции нового канцлера Олафа Шольца по «СП-2». Немецкий лидер не согласен использовать проект в качестве политического рычага против России. По ее словам, у Европы есть острая необходимость скорейшего введения в эксплуатацию нового российского трубопровода.