В России рассказали о работе над взаимным признанием ковид-сертификатов с ЕС

Ситуация с взаимным признанием ковид-сертификатов между Россией и Европейским союзом сложная, в основном это связано с организационными или техническими проблемами. Тем не менее у Москвы есть уверенность в том, что переговоры завершатся благополучно. Работу над признанием документов прокомментировал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, цитату приводит РИА Новости.

Он не пояснил, о какой именно «организационно-технической» проблеме идет речь, однако заявил, что обсуждение вопроса продолжается. «В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках», — отметил постпред.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что переговоры России и Евросоюза (ЕС) по взаимному признанию COVID-сертификатов затянулись из-за разногласия сторон по вопросу проверки цифровых документов. Российский ковид-сертификат представляет собой ссылку на портал госуслуг, а европейский «зеленый паспорт» (Green pass) сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.