Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пять человек госпитализировали в результате аварии в Казахстане

Столкновение автобусов в Казахстане привело к госпитализации пяти человек

Два пассажирских автобуса столкнулись в Казахстане, госпитализированы пятеро человек. Авария произошла в городе Алма-Ата 28 декабря, сообщает Telegram-канал Sputnik.

Городские пассажирские автобусы №3 и №204 врезались друг в друга в результате неосторожного маневра. По словам очевидцев, следовавший позади водитель захотел объехать стоявшего на остановке коллегу по полосе слева, однако там навстречу двигался легковой автомобиль. В итоге автобус начал уходить обратно и столкнулся с первым. Обоим транспортным средствам нанесены серьезные повреждения.

Изначально сообщалось о 20 пострадавших, однако, по свежим данным, в результате аварии травмы получили только пять человек. Всех доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции и дознаватели.

В конце ноября в Нур-Султане лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. Инцидент произошел из-за плохой очистки дорожного покрытия от снега и льда. В результате аварии люди получили легкие травмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края
Голикова раскрыла уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу
Россиянам предложили встретить Новый год на вилле в Крыму по цене автомобиля
Раскрыта сумма трат россиян на салоны красоты перед Новым годом
Дудников посмеялся над белорусским судом и пообещал заняться спортом в тюрьме
Украинцам предложили готовиться к перебоям с хлебом из-за газа
В России рассказали о работе над взаимным признанием ковид-сертификатов с ЕС
Ритуальщики подрались на корпоративе в Москве
Российские полицейские задержали напавшего на росгвардейца иностранца
Россиянам раскрыли способы сэкономить на ипотеке
Huawei выпустит собственные процессоры
Apple приготовилась поставить мировой рекорд по стоимости
Раскрыта ответная стратегия НАТО на претензии России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter