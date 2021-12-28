Пять человек госпитализировали в результате аварии в Казахстане

Два пассажирских автобуса столкнулись в Казахстане, госпитализированы пятеро человек. Авария произошла в городе Алма-Ата 28 декабря, сообщает Telegram-канал Sputnik.

Городские пассажирские автобусы №3 и №204 врезались друг в друга в результате неосторожного маневра. По словам очевидцев, следовавший позади водитель захотел объехать стоявшего на остановке коллегу по полосе слева, однако там навстречу двигался легковой автомобиль. В итоге автобус начал уходить обратно и столкнулся с первым. Обоим транспортным средствам нанесены серьезные повреждения.

Изначально сообщалось о 20 пострадавших, однако, по свежим данным, в результате аварии травмы получили только пять человек. Всех доставили в больницу. На месте работают сотрудники полиции и дознаватели.

В конце ноября в Нур-Султане лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. Инцидент произошел из-за плохой очистки дорожного покрытия от снега и льда. В результате аварии люди получили легкие травмы.