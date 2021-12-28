Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Доказана теория происхождения Земли и Марса

Science Advances: Земля и Марс возникли из вещества внутренней Солнечной системы

Фото: NASA / Reuters

Астрономы Мюнстерского университета (Германия) доказали, что Марс и Земля сформировались в основном из вещества во внутренней области Солнечной системы и лишь небольшая доля материала возникла за пределами орбиты Юпитера. Открытие подтверждает основную теорию происхождения каменистых планет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи определили точный изотопный состав обеих планет и сравнили их с изотопным анализом метеоритов и обломков из внешней и внутренней области Солнечной системы. Предполагается, что изотопы в ранней Солнечной системе были распределены неравномерно, что позволяет определить, из какого материала было сформировано то или иное небесное тело. Всего ученые изучили изотопный состав 17 марсианских метеоритов и обнаружили присутствие изотопов титана, циркония и молибдена.

Специалисты также смоделировали, каким должно быть соотношение материала, поступавшего из внешних и внутренних областей Солнечной системы, чтобы воспроизвести изотопный состав Марса и Земли. Изотопный состав вещества, сформировавшегося за орбитой Юпитера, известен по изотопному составу углеродистых хондритов, а вещество из внутренних областей — неуглеродистых хондритов.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля
Конец инопланетянам Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянамОткуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта

Результаты исследователей показывают, что внешние горные породы Земли и Марса имеют мало общего с углеродистыми хондритами внешней части Солнечной системы. На их долю приходится всего около четырех процентов первоначальных пород обеих планет. Однако астрономы также обнаружили присутствие вещества, которое возникло поблизости от Солнца, но оно не встречается в неуглеродистых хондритах. Это объясняется тем, что оно было полностью использовано при возникновении каменистых планет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В России заявили о праве использовать армию для защиты своих граждан за рубежом
Появился график работы пунктов вакцинации в Москве на новогодние каникулы
Россия прошла пик роста цен на недвижимость
В МИД России назвали условие транзита газа через Украину
Зарезавшего соседа и гостью россиянина задержали по горячим следам
Рудковская призвала россиян есть из тарелок за десятки тысяч рублей ради успеха
В Томске задержали бывшую руководительницу местного штаба Навального
В США на жилой район упал частный самолет
Доказана теория происхождения Земли и Марса
В России выявили 21 922 новых случая коронавируса
Рабочие избили пожилую россиянку из-за сделанного им замечания и попали на видео
Сотрудник аэропорта дал рекомендации по правильному выбору чемодана
Отец девятилетней студентки МГУ отверг призыв остановить ее обучение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter