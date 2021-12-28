Доказана теория происхождения Земли и Марса

Астрономы Мюнстерского университета (Германия) доказали, что Марс и Земля сформировались в основном из вещества во внутренней области Солнечной системы и лишь небольшая доля материала возникла за пределами орбиты Юпитера. Открытие подтверждает основную теорию происхождения каменистых планет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи определили точный изотопный состав обеих планет и сравнили их с изотопным анализом метеоритов и обломков из внешней и внутренней области Солнечной системы. Предполагается, что изотопы в ранней Солнечной системе были распределены неравномерно, что позволяет определить, из какого материала было сформировано то или иное небесное тело. Всего ученые изучили изотопный состав 17 марсианских метеоритов и обнаружили присутствие изотопов титана, циркония и молибдена.

Специалисты также смоделировали, каким должно быть соотношение материала, поступавшего из внешних и внутренних областей Солнечной системы, чтобы воспроизвести изотопный состав Марса и Земли. Изотопный состав вещества, сформировавшегося за орбитой Юпитера, известен по изотопному составу углеродистых хондритов, а вещество из внутренних областей — неуглеродистых хондритов.

Результаты исследователей показывают, что внешние горные породы Земли и Марса имеют мало общего с углеродистыми хондритами внешней части Солнечной системы. На их долю приходится всего около четырех процентов первоначальных пород обеих планет. Однако астрономы также обнаружили присутствие вещества, которое возникло поблизости от Солнца, но оно не встречается в неуглеродистых хондритах. Это объясняется тем, что оно было полностью использовано при возникновении каменистых планет.