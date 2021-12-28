В Германии приготовились к отключению электричества без «Северного потока-2»

В Германии приготовились к перебоям электричества при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки газопровода «Северный поток-2», заявил в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.

По словам автора публикации, ФРГ необходим импорт газа в большом количестве, в том числе из РФ. В противном случае, по его мнению, Германия сможет реализовать энергетический переход, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.

«Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце», — полагает обозреватель.

Флаугер также пришел к выводу, что при блокировке трубопровода Москва начнет поиск рынков сбыта в Азии, в чем не заинтересована Германия. «Берлин должен сделать все возможное, чтобы споры по поводу "Северного потока-2" не обострились», — заключил обозреватель, отметив, что Россия выполняла свои договоренности перед покупателями голубого топлива на Западе даже во время холодной войны в составе СССР.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц назвал приостановку сертификации газопровода «Северный поток-2» неполитическим и неокончательным решением. При этом глава государства добавил, что данная процедура предусматривает «много консультаций», но процесс идет.