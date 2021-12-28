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Уволенная главврач в Николаеве раскрыла «рабское положение» врачей на Украине

Бывшая главврач инфекционной больницы на Украине: медиков в стране возвели в ранг рабов
Светлана Федорова

Светлана Федорова. Фото: СТРАНА.ua

Работники системы здравоохранения на Украине «возведены в ранг рабов», заявила бывший главный врач инфекционной больницы в Николаеве Светлана Федорова. Ее уволили после попытки добиться поставок кислорода для лечения больных с тяжелым течением COVID-19. Положении дел в медицине Украины Федорова раскрыла «Стране.ua».

«Мое увольнение по беспределу — это прецедент унижения медиков. Вы видели моих коллег, главврачей, которые стояли под трибуной на сессии облсовета? Сейчас каждый из них понимает, что любого могут точно так же, по щелчку пальцев, по фейковой заявке сожрать. Моим увольнением нас всех возвели в ранг рабов — от санитарки до главного врача», — рассказала медик. Она уверена, что усиление подчиненного положения врачей приведет к деградации здравоохранения Украины.

Кроме того, Федорова раскрыла негативные последствия реформ системы здравоохранения. «Привезли мужчину на "Москвиче" из какого-то села, сатурация 60 — естественно, мы его сразу в реанимацию. А НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины — прим. «Ленты.ру») нам за этот случай ничего не оплачивает — потому что не по скорой и без электронного направления. А мне что, выбрасывать этих людей?» — возмутилась она.

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Главврача уволили решением местного областного совета после того, как она в Facebook рассказала о затруднениях с поставками кислорода в инфекционную больницу. Это учреждение, по словам Федоровой — главный центр по борьбе с пандемией COVID-19 в области и, кроме того, известная больница на Украине. Сама врач работает там с 1996 года (начинала подрабатывать санитаркой в 14 лет). Теперь учреждение планируют закрыть. В причастности к этому решению Федорова винит и офис президента Украины Владимира Зеленского.

Отставку Федорова ранее связала с тем, что не побоялась публично озвучить проблемы в медицине страны и области. «У нас немного, так сказать, старомодный город и область, где принято всегда докладывать в Киев о том, что все хорошо», — сетовала врач.

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Дмитрий Настасьев
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