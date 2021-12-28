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Раскрыт механизм появления органических молекул в космосе

Российские ученые раскрыли синтез органики из воды и углерода в космических туманностях

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Российские ученые раскрыли новый механизм возникновения формальдегида в космосе — соединения, которое играет большую роль в синтезе органических соединений, необходимых для появления жизни на Земле. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованной на сайте Годнауки.рф.

Исследователи показали, что формальдегид образуется из атомов углерода и водяного льда. Ранее считалось, что это невозможно, поскольку химическая реакция требует большого количества энергии, которой недостаточно в туманностях. Ученые предполагали, что такой процесс протекает лишь на поздних стадиях существования молекулярных облаков, когда на поверхности космической пыли присутствуют большие концентрации CO в твердом состоянии.

Согласно новым результатам, органические молекулы могут появляться в молекулярных облаках на ранних этапах эволюции, то есть значительно раньше формирования в них звезд. Вода в этом случае представлена в виде аморфного льда, который возникает при мгновенном остывании молекул, не успевающих выстроиться в правильную решетку. В таком виде возникают комплексы воды с атомами углерода, вымораживающимися из газа в межзвездной среде.

Молекулы воды осуществляют перенос протонов с атомов кислорода на атом углерода, что катализирует реакцию синтеза формальдегида без необходимости в большом количестве энергии.

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Леонид Немов
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