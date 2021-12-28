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Популярная российская порнозвезда задумалась о замужестве

Российская порнозвезда Lola Taylor призналась, что задумалась о замужестве

Фото: @lola_taylor

Популярная российская порнозвезда Lola Taylor (Любовь Бушуева) в беседе с Ura.ru заявила о том, что задумалась о замужестве.

29-летняя порноактриса родом из Тюмени. Она призналась, что в ее возрасте уже пора иметь рядом своего спутника жизни и детей, для чего она уже созрела.

Девушка недавно рассказала в своих социальных сетях о том, как отметила день рождения во Франции. Также она поделилась, что во время ее путешествия в Европе с ней вместе был ее тайный поклонник, который поднимал ей настроение и заваливал ее цветами.

Порнозвезда заявила о многократных попытках устроить свою личную жизнь, однако все эти попытки не увенчались успехом. Однажды она подала заявку на участие в программе «Давай поженимся!» на «Первом канале», однако продюсеры телепередачи, по ее словам, ей так и не перезвонили.

Ранее популярная российская порноактриса под псевдонимом Luxury Girl рассказала о влиянии работы на отношения. Она призналась, что раньше испытывала проблемы с партнером из-за съемок, но затем пара смогла их решить.

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Марина Совина
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