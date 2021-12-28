Организацию-иноагента решили выселить из помещения в Москве

Российская общественная благотворительная организация помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» (внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов) получила уведомление о расторжении договора пользования помещением в Москве. Сотрудников фактически решили выселить. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь организации.

Уведомление организация получила от департамента городского имущества Москвы — сотрудников обязали освободить нежилое помещение площадью 264,9 квадратного метра на Олимпийском проспекте в столице. По словам пресс-секретаря, в этом здании они принимают заявителей и ведут работу.

Согласно документу, организацию обязали съехать не позднее 10 дней с момента прекращения соглашения. Договор на пользование недвижимостью перестанет действовать спустя 30 дней с момента получения уведомления.

Ранее Минюст России расширил список иностранных средств массовой информации (СМИ) и некоммерческих организаций (НКО), которые выполняют функции иностранного агента. В реестр включили организацию «Лилит» и движение «Маяк».