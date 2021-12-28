Власти Ставрополья прокомментировали вооруженное нападение на больницу

Устроивший вооруженное нападение на больницу Светлограда мужчина, по предварительным данным, был пьян, он несколько раз выстрелил в стены и потолок. Так прокомментировал происшествие на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он отметил, что сотрудники полиции оперативно среагировали. Совершившего нападение на медицинское учреждение уже задержали. От противоправных действий россиянина никто не пострадал, добавил Владимиров.

«Ведутся следственные действия. Режим работы учреждения здравоохранения в целом не нарушен», — написал губернатор Ставрополья.

Днем во вторник, 28 декабря, вооруженный мужчина попытался ворваться в больницу в городе Светлограде Ставропольского края.

По сведениям одного из источников, оружия при нападавшем обнаружено не было — он просто разбрасывал петарды. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Другие детали случившегося не приводятся.