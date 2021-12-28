Парикмахер назвала кошмарные ситуации во время работы с клиентами

Мастер салона красоты из США пожаловалась на трудности и неприятные ситуации, с которыми она регулярно сталкивается во время работы с клиентами. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Так, например, парикмахерша Эмили (Amylee) назвала одной из худших ситуацию, когда она перепутала филировочные ножницы с обычными, в результате чего отрезала клиентке прядь. Кроме того, она отметила, что мастера испытывают неловкость и чувство вины, когда случайно задевают голову посетителя феном во время сушки волос.

По словам специалистки, еще одна распространенная ошибка парикмахеров заключается в том, что они чересчур сильно затачивают ножницы. Затем в процессе работы мастера замечают, что случайно наносят порезы и остаются с окровавленными пальцами из-за острого лезвия.

Помимо этого, героиня материала привела в пример неприятных случаев ситуацию, когда к ней приходят девушки с испорченными и пересушенными волосами со следующими словами: «Мой муж очень любит мои длинные волосы, поэтому я хочу убрать только секущиеся концы».

Парикмахер также подчеркнула, что ее раздражает, когда клиенты говорят, что хотят поменять цвет краски для волос уже после того, как она начинает прокрашивать им пряди. Вдобавок она и ее коллеги ненавидят, когда посетители приходят в салон с немытой головой. Наконец, специалисты не терпят опозданий без предупреждения.

Публикация стала вирусной и набрала 607 тысяч просмотров и больше 45 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать перечисленные ситуации в комментариях. «О боже, некоторые примеры заставили меня смеяться, но они действительно неприемлемы», «Я всегда случайно задеваю своих клиентов феном. Они уже привыкли к этому», «О грязных волосах нужно говорить больше! Очень многие не знают об этом и приходят с немытой головой», «Какая же это тяжелая работа», — высказывались они.

В октябре другой мастер салона красоты назвала популярные ошибки в поведении клиентов. Пользовательница TikTok с никнеймом @highkeyhair посоветовала откидывать голову назад во время мытья волос перед запланированными процедурами. По словам героини материала, если клиент держит голову прямо, то стилисту сложно тщательно промыть пряди у лица.

