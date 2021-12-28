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Неравнодушные люди за несколько часов собрали полмиллиона рублей для бездомного

Мужчина пригласил бездомного на обед в паб и помог ему найти работу

Фото: @harry_beardsley

В английском городе Рединг, графство Беркшир, незнакомцы собрали полмиллиона рублей для бездомного и помогли ему найти работу. Об этом сообщает LADbible.

Местный житель Гарри Бердсли рассказал, что 22 декабря он столкнулся с бездомным по имени Джон на улице и пригласил его в паб выпить пару кружек пива и пообедать. Мужчины быстро нашли общий язык: они разговаривали на разные темы и играли в бильярд.

В процессе беседы Бердсли выяснил, что бездомный находится в поиске работы. После обеда британец опубликовал в социальных сетях пост с рассказом о Джоне и попросил неравнодушных людей присоединиться к нему и помочь британцу с работой и домом. В итоге всего за несколько часов люди пожертвовали 5,6 тысячи фунтов стерлингов (553 тысячи рублей) — этой суммы достаточно для оплаты не менее шести месяцев аренды жилья и покупки необходимой одежды.

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Также многие связались с Джоном и предложили ему разные варианты работы: он получил предложения из строительной фирмы, клининговой компании и паба, где он обедал с Бердсли. Более того, мужчине подарили абонемент в спортзал на три месяца и предложили несколько занятий с мотивационным тренером.

«Спасибо всем за помощь, я собираюсь снять жилье и найти работу, и в 2022 году я желаю всем любви», — отметил Джон.

Ранее сообщалось, что бездомный из английского города Уэйкфилд, графство Уэст-Йоркшир, обрел крышу над головой благодаря честности и откровенной надписи на табличке. Надпись гласила: «Меня зовут Майкл, я не употребляю наркотики или алкоголь, мне просто не повезло, что я стал бездомным. Я ищу любую работу и подработку. Спасибо за помощь и доброту, Майкл».

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Евгения Черкасова
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