Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США

Российский самолет Ил-114ЛЛ (летающая лаборатория) подняли для слежки за противолодочным самолетом Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) США. Внимание на это обратил Telegram-канал «Военный обозреватель» во вторник, 28 декабря.

По данным канала, ранее американское воздушное судно начало разведку над Черным морем близ побережья Крыма. В ответ российские военные решили задействовать для контрнаблюдения Ил-114ЛЛ.

Ранее, 27 декабря, самолет-разведчик ВВС США RC-135V заметили кружащим в небе близ Донбасса. Отмечалось, что он вылетел с авиабазы НАТО на острове Крит, а затем начал разведывательный полет, находясь в воздушном пространстве Украины. До этого самолет той же модификации был замечен над Черным морем неподалеку от границ Крыма и Краснодарского края.

В начале декабря российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающиеся к границам страны американские RC-135 самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис». Для их сопровождения были подняты российские истребители Су-27 и Су-30.