Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США

Российский Ил-114ЛЛ начал контрнаблюдение за американским Boeing P-8A Poseidon близ Крыма
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Кузьмин

Российский самолет Ил-114ЛЛ (летающая лаборатория) подняли для слежки за противолодочным самолетом Boeing P-8A Poseidon Военно-воздушных сил (ВВС) США. Внимание на это обратил Telegram-канал «Военный обозреватель» во вторник, 28 декабря.

По данным канала, ранее американское воздушное судно начало разведку над Черным морем близ побережья Крыма. В ответ российские военные решили задействовать для контрнаблюдения Ил-114ЛЛ.

Ранее, 27 декабря, самолет-разведчик ВВС США RC-135V заметили кружащим в небе близ Донбасса. Отмечалось, что он вылетел с авиабазы НАТО на острове Крит, а затем начал разведывательный полет, находясь в воздушном пространстве Украины. До этого самолет той же модификации был замечен над Черным морем неподалеку от границ Крыма и Краснодарского края.

В начале декабря российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближающиеся к границам страны американские RC-135 самолет разведки и целеуказания CL-600 «Артемис». Для их сопровождения были подняты российские истребители Су-27 и Су-30.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в больнице Ставропольского края
Российская актриса поставила новогоднюю елку и вызвала критику в сети
Участница обстрелянного талибами протеста в Кабуле рассказала о произошедшем
Лещенко заступился за «Голубые огоньки»
Ученые впервые раскрыли мумию Аменхотепа с помощью томографии
Россия подняла летающую лабораторию для слежки за самолетом-разведчиком США
В МВД раскрыли подробности задержания стрелка в больнице на Ставрополье
Названо число эмигрировавших в Польшу белорусов после избрания Лукашенко
Встречающим Новый год в одиночестве россиянам дали совет
Турция начнет забирать доллары и евро у населения
Российского юриста задержали после заявления о похищенных в Чечне родных
Попова назвала Россию единственной изучившей омикрон страной
Появилось видео с места стрельбы в больнице Светлограда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter