Россиянам рассказали о падении цен на отдых в Египте в январе

Эксперты туристической отрасли рассказали россиянам о возможности отдохнуть на курортах Египта в январе по сниженной стоимости. О резком падении цен на путевки в страну сообщает информационный портал TourDom.

Специалисты отметили, что цена места на чартерном рейсе из Москвы в Хургаду или Шарм-эш-Шейх в среднем составляет от 330 до 340 долларов (24-25 тысяч рублей). При этом путевку на середину-конец января можно найти дешевле, чем стоимость авиабилета.

По их данным, цена пакетного тура для двоих путешественников начинается от 28 тысяч рублей. В путевку включен перелет, трансфер и проживание в трехзвездочном отеле. Дороже двум туристам обойдется отдых в гостиницах категории пять звезд — от 40 тысяч рублей.

«Это полный провал. Туроператорам придется демпинговать как минимум весь январь, — прокомментировал ситуацию руководитель одного из турагентств. — Такая ситуация была характерна для направления и раньше. Не думал, что с учетом пандемии и изменившегося экономического положения туроператоры настолько сильно ошибутся в своих прогнозах спроса».

Эксперты отметили, что сохранять относительно высокие цены позволяют себе только самые брендовые гостиницы. Например, тур в пятизвездочный отель Rixos Premium Magawish Suites & Villas с заездом 3 января на неделю стоит 313 тысяч рублей, с 15 января — 195 тысяч рублей на двоих.

Ранее в декабре российская туристка побывала на отдыхе в Египте и назвала отношение местных жителей к русским туристам потребительским. По ее словам, одной из причин такого неуважительного отношения является поведение некоторых туристов, которые игнорируют нормы морали и приличия.