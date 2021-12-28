Адвокаты ФБК подали кассацию на признание организации экстремистской

Защита ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) подала кассацию на решение Мосгорсуда о признании его экстремистским. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов (признан в России СМИ-иноагентом), представляющий интересы организации, передает ТАСС.

По его словам, суд не предоставил защитникам достаточно времени для ознакомления с материалами дела и не исключил недопустимые доказательства — вину ФБК и «Штабов Навального» (организация признана в РФ экстремистской) доказывали с помощью подшитых в дело чистых листов, нечитаемых и анонимных документов.

В связи с этим Павлов требует отмены решения первой судебной инстанции.

31 августа Фонд борьбы с коррупцией официально прекратил свое существование как юридическое лицо, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. Суд счел организацию экстремистской, так как она занималась формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации.