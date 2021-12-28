Раскрыто тайное значение одежды Кейт Миддлтон на рождественском концерте

Эксперт по языку тела раскрыла тайное значение одежды герцогини Кембриджской Кэтрин на концерте в честь Рождества. Ее выводы приводит Daily Mail.

Известно, что жена принца Уильяма сыграла на фортепиано во время рождественского выступления певца Тома Уокера в Вестминстерском аббатстве. На мероприятии присутствовали родители Миддлтон, ее муж, братья и сестры. Герцогиня появилась на сцене в пальто бренда Catherine Walker красного цвета и серьгах с сапфирами и бриллиантами.

Специалистка Джуди Джеймс (Judi James) проанализировала поведение и наряд Миддлтон на прошедшем концерте и пришла к выводу, что последняя стремится занять лидирующие позиции в королевской семье. «Кейт отстаивает свою позицию и хочет создать матриархат в собственной семье», — пояснила она.

По словам эксперта, улыбчивость жены принца Уильяма и яркий цвет ее костюма свидетельствуют о позитивных намерениях и попытке поднять настроение гостям и зрителям мероприятия. «Герцогиня выглядит уверенной и независимой, но все же ее скромное поведение является попыткой расположить людей к себе», — заключила Джеймс.

В декабре 2020 года женщины за час раскупили сумку, как у Кейт Миддлтон. Речь идет о кожаном клатче шотландского бренда Strathberry черного цвета, украшенного золотой фурнитурой. Цена изделия составляет 255 фунтов стерлингов (24,9 тысячи рублей).