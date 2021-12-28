Норвежец Клебо порассуждал о форме Большунова и нарвался на ответ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пожелал россиянину Александру Большунову находиться в лучшей форме на всех стартах. Рассуждения спортсмена приводит TV2.

«Я не надеюсь на то, что он будет травмирован или болен. Хочу, чтобы он был в лучшей форме. В этом случае соревноваться интереснее всего», — заявил Клебо. Норвежец также нарвался на ответ россиянина. «Поговорим на трассе», — отметил Большунов.

В нынешнем сезоне Большунов одержал одну победу на этапах Кубка мира и еще один раз занял третье место. В общем зачете россиянин замыкает тройку сильнейших.

Клебо возглавляет список лучших лыжников Кубка мира. На втором месте находится россиянин Сергей Устюгов. С 28 декабря по 4 января спортсмены выступят на «Тур де Ски».