Доктор Комаровский назвал веский повод обратиться к психиатру

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о том, как бороться с проблемами с психикой, возникающими из-за локдаунов. В эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на канале «Украина», выпуск которой доступен на YouTube, он назвал веский повод обратиться к психиатру.

Комаровский отметил, проблемы с психическим здоровьем из-за коронавируса могут возникать по двум причинам. Первой он назвал перенесенный COVID-19. По словам специалиста, доказано, что коронавирусная инфекция, особенно средней тяжести и тяжелая, как минимум у одной трети пациентов вызывает проблемы с нервной системой и нередко — проблемы с психикой. В частности, переболевшие могут страдать от депрессии и панических расстройств.

Другим фактором, негативно влияющим на психику человека во время пандемии, Комаровский назвал изменения привычного уклада жизни. «Мы все прошли через ситуацию, когда привычный нам образ жизни изменился самым решительным образом. Мы потеряли возможность общаться с близкими людьми. Мы потеряли возможность нормально путешествовать, а информационное поле наполнено огромным количеством страшилок, и мы понятия не имеем, что будет дальше», — рассказал доктор.

Ведущий также отметил, что у каждого человека бывают неудачные дни. «Если в вашей жизни плохих дней больше, чем хороших, пожалуйста, не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Очень часто нужна помощь профессионала, врача-психиатра», — обратился к зрителям Комаровский.

Помимо того, специалист озвучил способы профилактики проблем с психикой. К ним он причислил общение с хорошими людьми, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, просмотр кино, прослушивание музыки. «Главное — избегайте одиночества», — предостерег аудиторию Комаровский.

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