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В Чечне появится единый турмаршрут через основные курорты региона

В Чечне создадут единый кольцевой маршрут с основными курортами региона

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Чечне планируют создать единый кольцевой туристический маршрут, в который войдут курорт «Ведучи», озеро Кезеной-Ам и высокогорная область Нашха. Об этом сообщает ТАСС.

О планах создания турмаршрута рассказала глава региона Рамзан Кадыров. Он отметил, что проект горнолыжного курорта «Ведучи» имеет для республики приоритетное значение и он будет реализован даже в случае возникновения сложностей.

«Речь идет о нашем национальном проекте. Будут федеральные средства, не будут — все равно мы построим горнолыжный курорт "Ведучи" в таком объеме, в котором он запланирован. Со всеми условиями построим, чтобы он был лучшим если не во всем мире, то в России точно», — рассказал он.

Министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев сообщил, что в следующего году на курорте «Ведучи» появятся новые горнолыжные трассы на северном склоне хребта Данедук и до конца 2023 года «Ведучи» станет полноценным горнолыжным курортом.

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Варвара Кошечкина
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