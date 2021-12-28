Лукашенко заявил о несбывшихся прогнозах по коронавирусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один прогноз по развитию пандемии коронавируса в стране не сбылся. Об этом он рассказал на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«С первых месяцев пандемии я всегда требовал от своих специалистов: дайте прогноз, прогноз по конкретному штамму, который развивается, — сказал Лукашенко. — Честно признаюсь, что ни один прогноз по имеющемуся штамму в Белоруссии, хотя несколько групп работали, ни один по срокам не оправдался».

Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В Белоруссии начали прививать от коронавируса китайской вакциной Verо Cell детей с 12 лет. По последним данным, с начала пандемии в республике заболели COVID-19 почти 695 тысяч человек, умерли 5 528 пациентов. Власти не вводили жестких карантинных ограничений, Лукашенко объяснял это экономическими причинами.