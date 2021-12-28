Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко заявил о несбывшихся прогнозах по коронавирусу

Лукашенко: ни один прогноз по штамму коронавируса в Белоруссии не оправдался

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни один прогноз по развитию пандемии коронавируса в стране не сбылся. Об этом он рассказал на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«С первых месяцев пандемии я всегда требовал от своих специалистов: дайте прогноз, прогноз по конкретному штамму, который развивается, — сказал Лукашенко. — Честно признаюсь, что ни один прогноз по имеющемуся штамму в Белоруссии, хотя несколько групп работали, ни один по срокам не оправдался».

Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В Белоруссии начали прививать от коронавируса китайской вакциной Verо Cell детей с 12 лет. По последним данным, с начала пандемии в республике заболели COVID-19 почти 695 тысяч человек, умерли 5 528 пациентов. Власти не вводили жестких карантинных ограничений, Лукашенко объяснял это экономическими причинами.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
России предсказали ухудшение ситуации с коронавирусом после праздников
В Китае призвали любой ценой избежать разрыва отношений с США
Назван срок запуска конкурента «Северного потока-2»
В сети собрали более миллиона рублей для обманутого аферистами россиянина
Лукашенко заявил о несбывшихся прогнозах по коронавирусу
Авраам Руссо назвал национальность причиной своего поражения в шоу «Суперстар!»
ЕС осудил приговор главе отделения «Мемориала» Дмитриеву
МИД Латвии узнал о ликвидации «Мемориала» и перешел на русский язык
На Украине наказали разгромивших могилу детей
В Турции заявили о верности обязательствам по НАТО в случае войны на Украине
Российский самолет МС-21 получил сертификат типа
Xiaomi представила флагманский смартфон
Умер прославившийся благодаря пластическим операциям герой популярного мема
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter