Путин назвал создание СНГ оправданным шагом

Президент России Владимир Путин назвал оправданным шагом создание Содружества независимых государств (СНГ), передает ТАСС.

По словам Путина, за 30 лет многое кардинально поменялось. «Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», — сказал глава государства 28 декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Он также предложил обсудить совместные меры по борьбе с пандемией коронавируса. «Наши коллеги сотрудничают, и сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов и профилактических средств, обмена тест-системами, другими средствами преодоления этой болезни», — заявил Путин.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сказала, что не поедет на саммит, поскольку не получила официального приглашения.