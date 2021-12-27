Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Белоруссии детей начали прививать от коронавируса

В Белоруссии детей с 12 лет начали прививать китайским препаратом от COVID-19

Фото: Lisa Leutner / AP

В Белоруссии начали прививать от коронавируса детей с 12 лет. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Ребенок может пройти вакцинацию не ранее чем через полгода после перенесенной инфекции COVID-19. Родители или законные представители должны подписать информированное согласие на процедуру. Для вакцинации предлагается китайский препарат Verо Cell.

Ранее власти Гомельской области заявили о «колоссальном» снижении заболеваемости COVID-19 в регионе.

По последним данным, с начала пандемии в Белоруссии заразились коронавирусом почти 693 тысячи человек, умерли 5499 пациентов. В республике не вводили жесткие карантинные ограничения, президент Александр Лукашенко объяснял это экономическими причинами. При этом в октябре в Белоруссии приостанавливали оказание плановой медицинской помощи из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
Путин поручил продолжить выплаты медикам
Лолита обматерила Сергея Соседова на шоу «Суперстар! Возвращение»
На Урале неизвестный застрелил россиянина во время чаепития в кафе
В России завершили госиспытания боевых роботов
Прокуратура потребовала запретить в России ролик популярного блогера
Задержание ФСБ боевиков из банды Хаттаба попало на видео
Американский журналист назвал Медведеву новой Тарасовой
Трехлетний россиянин гулял на улице раздетым в минус 40 и попал на видео
Диетологи назвали полезные для сердца продукты на завтрак
Власти Индонезии передумали вводить ограничения для туристов на Новый год
Смерть пропавшего в Турции россиянина признали несчастным случаем
Соседка рассказала об убитой в Красноярском крае семье из четырех человек
В Белоруссии детей начали прививать от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter