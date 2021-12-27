В Белоруссии детей начали прививать от коронавируса

В Белоруссии начали прививать от коронавируса детей с 12 лет. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

Ребенок может пройти вакцинацию не ранее чем через полгода после перенесенной инфекции COVID-19. Родители или законные представители должны подписать информированное согласие на процедуру. Для вакцинации предлагается китайский препарат Verо Cell.

Ранее власти Гомельской области заявили о «колоссальном» снижении заболеваемости COVID-19 в регионе.

По последним данным, с начала пандемии в Белоруссии заразились коронавирусом почти 693 тысячи человек, умерли 5499 пациентов. В республике не вводили жесткие карантинные ограничения, президент Александр Лукашенко объяснял это экономическими причинами. При этом в октябре в Белоруссии приостанавливали оказание плановой медицинской помощи из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.