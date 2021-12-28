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Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург

Президент Белоруссии вылетел в Россию для участия в неформальной встрече глав стран СНГ

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел из Минска в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, на заседании, которое состоится 28 декабря, во вторник, будут подведены итоги председательства Белоруссии в организации в 2021 году, а также обсуждены вопросы социально-экономического развития ее участниц. Саммит Содружества будет юбилейным — в декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня создания СНГ.

24 декабря стало известно, что во время визита в Россию у Лукашенко запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Она состоится в среду, 29 декабря. Главы Союзного государства поговорят об актуальных вопросах белорусско-российского сотрудничества.

Ранее в ходе большой ежегодной пресс-конференции российский президент раскрыл основные направления интеграции между Москвой и Минском. Страны сосредоточат усилия на синхронизации таможенной и налоговой систем, а также законодательства.

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Алевтина Запольская
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