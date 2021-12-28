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В России предложили новый способ использования маткапитала

Татарстан предложил использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей

Фото: Pixabay

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС, пишет RT.

Волынец обратилась с соответствующей просьбой к министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Она предложила использовать маткапитал на дорогостоящее лечение и реабилитацию детей. Новый способ применения этих средств необходим в России: такой вывод сделала Волынец, проанализировав обращения в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане.

«В силу тех или иных причин семья сталкивается с неожиданно установленным ребёнку сложным диагнозом либо частичной/полной утратой здоровья вследствие несчастного случая или дорожно-транспортного происшествия, что зачастую до момента установления инвалидности требует от родителей значительных финансовых затрат», — подчеркнула она.

Ранее риелторы предложили тратить маткапитал на покупку земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На данный момент на эту субсидию возможно приобретать готовые частные дома и квартиры.

Марина Совина
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