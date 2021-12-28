В Минобороны предупредили о риске вооруженного конфликта России с НАТО

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин предупредил, что целенаправленные провокации НАТО вблизи российских границ могут с высокой вероятностью грозить вооруженным конфликтом. Его слова приводит РИА Новости.

В последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние Александр Фомин заместитель министра обороны России

Фомин в ходе брифинга для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, в качестве характерного примера привел попытку эсминца Великобритании УРО Defender 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент у побережья Крыма.

Показательно, что действия корабля Военно-морских сил Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135 Александр Фомин заместитель министра обороны России

НАТО в Черноморской зоне

Фомин отметил, что в Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации увеличилась более чем на 60 процентов. При этом число самолетовылетов возросло с 436 до 710.

Кроме того, стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза против 78 в 2020 году совершали полеты в воздушном пространестве Причерноморья, выходя за условный рубеж применения оружия. «Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма составило 15 километров», — сказал Фомин.

Представитель министерства заявил, что увеличиваются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки по планам НАТО в Черноморской зоне. В общей сложности в 2021 году командование Объединенными Вооруженными силами НАТО провело 15 учений, при этом годом ранее их было восемь.

Фомин также заявил, что присутствие кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО в Черном море «фактически приобрело постоянный характер». Так, с января по декабрь 2021-го было совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. «Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году — 359», — сказал он.

400 суток составила суммарная продолжительность пребывания кораблей НАТО

Расширение НАТО на восток

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности, которые были переданы американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву.

В документах, в частности, Москва призывала членов НАТО отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.